Сибига и Блинкен подписали меморандум об энергетической поддержке Украины

Сибига и Блинкен подписали меморандум об энергетической поддержке Украины1
- 3.12.2024, 21:36
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Детали.
Во вторник, 3 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО Меморандум о взаимопонимании между правительствами стран о сотрудничестве по поддержке энергосистемы Украины.
В сообщении МИД Украины говорится, что подписанный меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму 825 миллионов долларов США.
Также документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины. Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры Украины, введении распределенной генерации, реформировании энергетического сектора и содействии послевоенному переходу к низкоуглеродистой, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике.
По данным Минэнерго, с октября 2022 года Россия нанесла более тысячи ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, только в этом году из-за ударов было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.
3 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО, а 3−4 декабря — заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.