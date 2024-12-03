На Комаровском рынке появилось колесо обозрения

На Комаровском рынке появилось колесо обозрения1
- 3.12.2024, 21:59
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Видеофакт.
Комаровский рынок Минска украсило колесо обозрения к новогодним праздникам, сообщает агентство «Минск-Новости».
В первых числах декабря на Комаровке в Минске — новогодняя атмосфера. В павильонах стали продавать новогоднюю продукцию, да и сам рынок преобразился в ожидании грядущих праздников.
Кроме того, в центре Комаровки появился сказочный городок с настоящим катком и колесом обозрения. Новогодняя инсталляция порадует и детей, и взрослых, ведь в центре рынка появилась настоящая зимняя сказка. Главные ее изюминки — колесо обозрения со светящимися светодиодами, зимний город и также настоящий каток.