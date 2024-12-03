закрыть
3 декабря 2024, вторник, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Комаровском рынке появилось колесо обозрения

1
  • 3.12.2024, 21:59
  • 1,976
На Комаровском рынке появилось колесо обозрения

Видеофакт.

Комаровский рынок Минска украсило колесо обозрения к новогодним праздникам, сообщает агентство «Минск-Новости».

В первых числах декабря на Комаровке в Минске — новогодняя атмосфера. В павильонах стали продавать новогоднюю продукцию, да и сам рынок преобразился в ожидании грядущих праздников.

Кроме того, в центре Комаровки появился сказочный городок с настоящим катком и колесом обозрения. Новогодняя инсталляция порадует и детей, и взрослых, ведь в центре рынка появилась настоящая зимняя сказка. Главные ее изюминки — колесо обозрения со светящимися светодиодами, зимний город и также настоящий каток.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин