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Зеленский анонсировал получение новых систем ПВО

  • 3.12.2024, 22:09
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Зеленский анонсировал получение новых систем ПВО
Владимир Зеленский

Киев получит их уже в этом месяце.

Украина ожидает усиления ее противовоздушной обороны от партнеров в декабре и в январе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 3 декабря в вечернем обращении, которое цитирует его пресс-служба.

«Сегодня вернулся из заграничных командировок министр обороны Украины. Докладывал и относительно новых договоренностей, и относительно реализации предыдущих, особенно относительно противовоздушной обороны. Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления. Зима – это огромный соблазн для российских террористов», – сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина увеличивает собственное производство оружия и оборонную промышленность.

«Будет больше нашей дальнобойности», – анонсировал президент.

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