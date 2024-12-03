Зеленский анонсировал получение новых систем ПВО 3.12.2024, 22:09

1,078

Владимир Зеленский

Киев получит их уже в этом месяце.

Украина ожидает усиления ее противовоздушной обороны от партнеров в декабре и в январе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 3 декабря в вечернем обращении, которое цитирует его пресс-служба.

«Сегодня вернулся из заграничных командировок министр обороны Украины. Докладывал и относительно новых договоренностей, и относительно реализации предыдущих, особенно относительно противовоздушной обороны. Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления. Зима – это огромный соблазн для российских террористов», – сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина увеличивает собственное производство оружия и оборонную промышленность.

«Будет больше нашей дальнобойности», – анонсировал президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com