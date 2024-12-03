Продажи автомобилей в России рухнули на 30% за месяц 1 3.12.2024, 22:14

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Что стало причиной.

В России резко упали продажи автомобилей после повышения утильсбора. В ноябре было выдано вдвое меньше электронных паспортов на транспортные средства, чем в октябре, следует из данных компании «Электронный паспорт», с которыми ознакомился РБК.

В минувшем месяце на новые транспортные средства было оформлено менее 150 тыс. электронных паспортов (ЭПТС). Речь идет обо всех машинах — как легковых, так и грузовых, более половины паспортов (52%) было оформлено на зарубежную технику, 48% — на произведенную в России. В прошлом октябре было выписано около 300 тыс. ЭПТС, в сентябре — почти 350 тыс., а в ноябре 2023 года — около 240 тыс.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, выдачи ЭПТС сложно напрямую сравнивать с продажами.

«ЭПТС оформляют при импорте и производстве. При этом ЭПТС становится действующим, когда уплачен утильсбор. Продажа — это передача конечному собственнику. То есть данные [об ЭПТС и регистрации] связаны, но это разные этапы жизненного цикла автомобиля», — пояснил он.

Со своей стороны директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский полагает, что динамика оформлений ЭПТС соответствует динамике продаж. «На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля… В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз», — отмечает Бабанский.

«Видим достаточно сильное замедление продаж всех видов автомобилей и техники», — отметил первый заместитель гендиректора лизинговой компании «Европлан» Илья Ноготков. Тенденцию подтвердил ректор по стратегии «Альфа-лизинга» Дмитрий Кудрявцев.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) уточнили, что наблюдают спад продаж, на который влияют рост цен, слабый рубль и удорожание кредитов. В ближайшее время можно ожидать повышения цен на автомобили на 10% и более.

При этом автодилер «Авилона» сообщает, что продажи легковых автомобилей пока растут год к году. В прошлом ноябре объем продаж у компании вырос на четверть.

«Увеличение обусловлено органическим ростом в объемообразующих китайских брендах, таких как Haval, Geely. Увеличились продажи и премиального бренда Hongqi. Но если сравнивать с прошлым месяцем, то в краткосрочной перспективе продажи упали на 10%. Связано это с общим замедлением спроса на автомобили», — пояснил заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

По словам гендиректора автодилера «Автодом» Андрея Ольховского, ключевая ставка Банка России на уровне 21% носит «переломный характер» для покупки нового автомобиля. Он уточнил, что на первой неделе ноября продажи упали на 60% относительно аналогичного периода в октябре.

«По нашим ожиданиям, снижение продаж в ноябре будет порядка 28–35% по разным компаниям и брендам», — отмечает Ольховский.

В «Авилоне» прогнозируют, что декабрь будет немного активнее ноября, но в целом схожим. Первый квартал следующего года ожидается пессимистичным для всех марок. Ольховский предупреждает, что если ставка ЦБ продолжит расти, рынок охладится, а дилеры столкнутся с проблемами, включая снижение качества обслуживания из-за экономии.

В сентябре правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей и некоторых видов дорожно-строительной техники с повышением на 70–85% с 1 октября и последующей индексацией на 10–20% ежегодно с 1 января. В период с 1 по 15 ноября 13 марок изменили цены на свои модели, причем Geely увеличил цены на 1,2–4,3%, а Chery повысил их на некоторые модели и снизил на другие.

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