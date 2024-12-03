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Беларусь и РФ планируют создать учебные центры для совместной подготовки военных

  • 3.12.2024, 22:43
Беларусь и РФ планируют создать учебные центры для совместной подготовки военных

Один из центров хотят создать в Гродненской области.

Россия и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных.

Об этом заявил глава постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко, сообщает БелТА.

По его словам, в Беларуси такой учебный центр будет создан в Гродненской области, в России — на территории Нижегородской и Калининградской областей. Сейчас для этого готовятся кадры в военных учебных заведениях Беларуси и России.

Лепешко также напомнил, что в 2023 году началась реализация трех союзных программ в сфере обороны, одна из которых посвящена усилению безопасности границы, две другие — совершенствованию инфраструктуры Беларуси и России для обеспечения региональной группировки войск.

Также, по его словам, страны подписали «более 160 соглашений о совместной деятельности в военной сфере» в 2025 году.

Глава Палаты представителей отметил, что военно-воздушные силы Беларуси и России периодически проводят «совместное патрулирование воздушных границ союзного государства в воздушном пространстве Беларуси».

По его словам, это «чрезвычайно важно, поскольку американская стратегическая и тактическая авиация уже давно летает в воздушном пространстве Польши и стран Балтии вблизи границы «союзного государства».

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