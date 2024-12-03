Потери России в Украине установили новый рекорд 3.12.2024, 22:51

1500 человек в день.

В ноябре российская армия в ходе боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник в НАТО. Это самый высокий уровень потерь с начала войны, отметил собеседник издания. Причиной роста названо расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности сражений на фронте.

Эти оценки приблизительно подтверждают результаты исследования «Би-би-си» и «Медиазоны», проанализировавших поименный список подтвержденных потерь. Согласно анализу, за октябрь российская армия ежедневно теряла около 150 солдат убитыми. НАТО в своих подсчетах учитывает не только погибших, но и раненых, в том числе незначительно. Это значит, что из 1500 человек погибшим был примерно каждый пятый, то есть около 300 человек в день, отмечает «Би-би-си».

По подсчетам Минобороны Британии, в сентябре среднесуточные потери российской армии на войне в Украине составляли 1271 человек убитыми и ранеными. На тот момент это было максимальным значением с начала вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда российская армия пыталась наступать на Харьков и теряла по 1262 человека в сутки.

Министерство обороны Великобритании оценивает общие потери России за все время полномасштабной войны в 610 тысяч человек: 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых, половина из которых получили инвалидность. Пентагон приводит схожие цифры: 615 тысяч человек, из которых 115 тысяч убиты и 500 тысяч ранены. Владимир Путин в июне заявлял о 130 тысячах убитых и аналогичном числе раненых. Генштаб ВСУ на конец ноября оценил общие потери России в 735 тысяч человек.

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