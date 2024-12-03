ВСУ танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении 3.12.2024, 23:08

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов на Торецком направлении. Там было уничтожено несколько позиций российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба 12-й бригады «Азов».

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью танков разбирают оккупантов на Торецком направлении.

В частности, танки применяют в местах, где по врагу трудно ударить артиллерией и дронами. Именно там бронированные и маневренные машины обезвреживают цели за максимально короткое время.

«Когда БК полностью отработан, на месте бывших вражеских позиций остаются только воронки и ликвидированные оккупанты», - рассказали в бригаде.

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