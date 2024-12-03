закрыть
4 декабря 2024, среда, 0:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении

  • 3.12.2024, 23:08
  • 1,196
ВСУ танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении

Видеофакт.

Украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов на Торецком направлении. Там было уничтожено несколько позиций российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба 12-й бригады «Азов».

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью танков разбирают оккупантов на Торецком направлении.

В частности, танки применяют в местах, где по врагу трудно ударить артиллерией и дронами. Именно там бронированные и маневренные машины обезвреживают цели за максимально короткое время.

«Когда БК полностью отработан, на месте бывших вражеских позиций остаются только воронки и ликвидированные оккупанты», - рассказали в бригаде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин