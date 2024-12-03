Соболенко за карьеру заработала уже больше $30 млн призовых 2 3.12.2024, 23:23

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка завершила год на первом месте в рейтинге WTA.

Завершающая год в качестве первой ракетки мира Арина Соболенко в ходе 2024-го заработала рекордные для себя 9 729 260 долларов.

Это лучший показатель среди всех теннисисток – белоруска опередила американку Коко Гауфф (9 353 847) и польку Игу Cвентек (8 550 693).

Благодаря столь успешному сезону 26-летняя Соболенко преодолела рубеж в заработанные за всю карьеру 30 млн долларов. Если быть точным, за все время выступлений Арина получила 30 106 823 доллара.

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