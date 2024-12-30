Диетолог назвала продукты, которые стоит есть на завтрак 30.12.2024, 5:15

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Они помогут похудеть и наполнят энергией.

Диетолог и основательница The Helpful Dietitian Джессика Уилсон поделилась списком из восьми продуктов, которые являются идеальными источниками углеводов для завтрака, если вы хотите сбросить вес. По её словам, правильный выбор утренних блюд обеспечивает организм энергией, сохраняет сытость и помогает избежать скачков уровня сахара в крови.

«Углеводы с высоким содержанием клетчатки задают тон продуктивному дню, помогая контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень энергии», — отметила Уилсон в статье на портале eatthis.com.

Диетолог подчеркнула, что углеводы — предпочтительный источник топлива для организма. Вот продукты, которые она рекомендует включить в завтрак:

• Овес — богат растворимой клетчаткой бета-глюканом, замедляющим пищеварение и обеспечивающим длительное чувство сытости.

• Черная фасоль — содержит крахмалистые углеводы, клетчатку и важные минералы, такие как железо и фолиевая кислота.

• Гречка — помогает регулировать уровень сахара и холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки.

• Авокадо — несмотря на калорийность, этот фрукт богат полезными жирами и клетчаткой, способствующими контролю аппетита.

• Апельсины — источник витамина С и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и снижающих воспаление.

• Сладкий картофель — насыщен бета-каротином, который поддерживает здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

• Киноа — универсальный продукт, богатый белком и клетчаткой, полезный для контроля уровня сахара в крови.

Согласно Уилсон, включение этих продуктов в утренний рацион способствует не только контролю веса, но и общему улучшению здоровья. Она отметила, что особую роль играет клетчатка, способная поддерживать чувство сытости на протяжении всего дня.

Эксперты подчеркивают: правильный завтрак не только помогает достичь целей по снижению веса, но и задает тон энергичному и продуктивному дню.

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