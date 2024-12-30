закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ на фронте ликвидировали бывшего футболиста сборной России

1
  • 30.12.2024, 1:23
  • 2,478
ВСУ на фронте ликвидировали бывшего футболиста сборной России

Игрок отправился на войну из тюрьмы.

ВСУ на фронте ликвидировали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева, сообщает «Зеркало Недели».

43-летний оккупант отправился на войну, чтобы избежать тюремного срока. До попадания на фронт Бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ.

Отметим, что Бугаев выступал за сборную России с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.

На клубном уровне игрок известен по своим выступлениям за московские клубы «Торпедо» и «Локомотив».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип