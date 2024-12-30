Какой курс доллара ждет белорусов в 2025 году? 30.12.2024, 8:08

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Прогноз аналитиков.

Несмотря на рывок вверх в последний торговый день прошлой недели, обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке снизился на -0,48%. Всю прошлую неделю, как мы и предполагали, курс доллара снижался на белорусском и российском валютном рынках. Стоит ли ждать сюрпризов от курсов валют на неделе после 1 января, разбирается сайт myfin.by.

В четверг по итогам торгов пара USD/BYN остановилась на значении 3,4070, и изменение за неделю составляло -1,15%. Но в пятницу что-то пошло не так и курс доллара добавил за торговую сессию +231 пункта и на выходные ушел с курсом 3,4301. Примечательно, что в четверг был зафиксирован достаточно высокий дневной объём торгов по доллару в 50,747 млн долларов США. За неделю объём торгов поднялся до 107,201 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю вырос на +0,53% и неделю закончил на отметке RUB/BYN 3,4056. Объём торгов за неделю выше среднего, за декабрь 2024 года уже превысил исторический максимум и без учёта оставшихся двух дней составляет 126 761,270 млн рублей, что примерно эквивалентно 1 218,6 млн долларов США. Удивительный результат для белорусского рынка!

Совершенно очевидно, что все эти изменения соответствуют изменениям курса российского рубля на московском межбанке. Всю неделю рубль держался около 100 за доллар, но в пятницу 27 декабря вновь вернулся к снижению против «бакса». К вечеру пятницы рубль просел уже на 6,0%, и на выходные ушёл с курсом USD/RUB 105,7455. Евро соответственно выросло в цене до EUR/RUB 110,261. С высокой вероятностью, на белорусском рынке последние два дня уходящего года пройдут под знаком роста обменного курса доллара до отметки USD/BYN 3,450 – 3,480.

В начале первого месяца нового 2025 года на российский рынок возвращается крупный участник в лице государства. 26 декабря Центробанк России объявил о возобновлении покупки-продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. И если с 9 по 14 января Минфин будет продавать валюту примерно на 3,4 млрд рублей в день, то с 15 января по 30 июня переход к покупке валюты с ежедневным объёмом примерно на 8,86 млрд рублей в день. То есть, вот такой объём ежедневно должен изыматься с рынка. Как сложится курс доллара на российском рынке, соответственно и на белорусском, – можно только гадать. Но что-то подсказывает, что курс вряд ли останется около 100 рублей.

Кстати, о скачке курса в пятницу, 27 декабря. Российский рынок гадает, что послужило причиной при отсутствии видимых факторов, и предполагает появление крупного импортёра. Но насколько тонким должен быть рынок, чтобы выход небольших денег приводил к таким движениям курса? Вероятнее всего, основные банки начали готовиться к повышению курса и лучше это сделать «под ёлочку».

На внебиржевом рынке Форекс продолжаются новогодние праздники и существенные колебания маловероятны. Курс основной пары EUR/USD торгуется около 1,0420 и вероятнее всего это соотношение сохранится всю неделю.

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