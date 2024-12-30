Путин — паленая кошка Telegram-канал «СерпомПо»

30.12.2024, 8:22

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Даже партнеры по клубу постсоветских диктаторов уже не видят в нем «Шер-Хана».

То, что в этой очевидной ситуации одна сторона официально потребовала от другой признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации — абсолютно правильно и справедливо.

Но надо учитывать одно важное но. Речь идет о двух многократно просроченных правителях, которые десятилетиями держат свои народы в несвободе, обирают их до нитки и безжалостно кидают в топку устроенных своими же руками войн против соседей под националистическими экспансионистскими лозунгами ради удержания единоличной власти. Обоим глубоко плевать на людей, включая своих. В лучшем случае, их жизни могут быть предметом циничного пиара, размена или подковерного торга.

Тут не должно быть иллюзий.

Бакинского и кремлевского диктаторов (которые накануне вторжения РФ в Украину подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии) связывает множество не только гласных, но и негласных договоренностей (от энергетических и геополитических до бизнес-коррупционных, вплоть до банального подкупа Баку части путинского окружения). И то, что Алиев решил вести себя так в паблик с «великим геополитиком», говорит о том, что даже партнеры по клубу постсоветских диктаторов уже считают того не «Шер-Ханом», а «паленой кошкой».

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