закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин — паленая кошка

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 30.12.2024, 8:22
  • 1,340
Путин — паленая кошка

Даже партнеры по клубу постсоветских диктаторов уже не видят в нем «Шер-Хана».

То, что в этой очевидной ситуации одна сторона официально потребовала от другой признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации — абсолютно правильно и справедливо.

Но надо учитывать одно важное но. Речь идет о двух многократно просроченных правителях, которые десятилетиями держат свои народы в несвободе, обирают их до нитки и безжалостно кидают в топку устроенных своими же руками войн против соседей под националистическими экспансионистскими лозунгами ради удержания единоличной власти. Обоим глубоко плевать на людей, включая своих. В лучшем случае, их жизни могут быть предметом циничного пиара, размена или подковерного торга.

Тут не должно быть иллюзий.

Бакинского и кремлевского диктаторов (которые накануне вторжения РФ в Украину подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии) связывает множество не только гласных, но и негласных договоренностей (от энергетических и геополитических до бизнес-коррупционных, вплоть до банального подкупа Баку части путинского окружения). И то, что Алиев решил вести себя так в паблик с «великим геополитиком», говорит о том, что даже партнеры по клубу постсоветских диктаторов уже считают того не «Шер-Ханом», а «паленой кошкой».

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип