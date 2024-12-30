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В России сорвался запуск одного из крупнейших научных проектов

  • 30.12.2024, 8:28
  • 1,082
В России сорвался запуск одного из крупнейших научных проектов

СКИФ не смогли запустить из-за санкций.

Санкции за войну с Украиной помешали России ввести в эксплуатацию синхротрон «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Его должны были запустить 31 декабря 2024 года. Правительство распорядилось отложить этот срок на год. О необходимости перенести запуск объекта ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он объяснил это санкционным давлением и тем, что после выхода зарубежных партнеров из проекта российским ученым пришлось разрабатывать некоторые системы с нуля и без доступа к иностранному оборудованию, пишет The Moscow Times.

«В 2022 году ситуация изменилась, и мы этому даже рады, потому что это был вызов, возможность попробовать свои силы как инженерам-исследователям Института ядерной физики СО РАН, так и новосибирским предприятиям, которые с удовольствием включились в кооперацию по решению этой задачи», — заявил Травников. Он заверил, что задача импортозамещения была выполнена и отечественные разработчики «изготовили то, что в стране не изготавливалось или вообще никогда, или как минимум в последние 30 лет». Однако пока что на площадке СКИФа запустили только линейный ускоритель. Завершение монтажа остальных элементов, наладка и первые исследования на станциях состоятся в 2025 году, пообещал Травников.

Центр коллективного пользования СКИФ строят рядом с наукоградом Кольцово под Новосибирском. Его задумали еще в 2018 году и включили в национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого Путин обещал совершить технологический прорыв и сделать каждую вторую компанию в стране инновационной. СКИФ называли первым в мире источником синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ, а на его станциях планировали заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением живых организмов, механизмов передачи наследственной информации и созданием новых материалов. Общая площадь 34 зданий и сооружений объекта составит 86,8 тыс. м². Летом 2022 года сообщалось, что на проект выделят более 47 млрд рублей. При этом запуск СКИФа откладывают уже второй раз. Изначально его должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В июне проект был готов лишь на 40%, в результате им заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе СКИФа признавали, что санкции заблокировали поставки с Запада. Оператор проекта говорил, что теперь за рубежом закупается лишь 5% оборудования для экспериментальных станций синхротрона, а среди импортеров остались только «дружественные» страны — Индия и Китай.

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