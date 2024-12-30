«Этот подарок вывел меня из равновесия» 1 30.12.2024, 8:33

Власти кормят белорусских детей «пластилином».

Читательница сайта Charter97.org рассказала о новогоднем подарке для детей от провластного профсоюза:

—Я мать троих детей, работаю в системе образования. На днях принесла домой подарки для детей, которые меня просто вывели из равновесия.

Говорят, раньше была возможность выйти из лукашенковских профсоюзов, не платить отчисления этим тунеядцам. Сейчас такой возможности нет. Я после 2020 пробовала, однако мне честно сказали, что когда выходишь из профсоюза, то автоматически теряешь и рабочее место.

Осталась.

Перед Рождеством получила детские подарки. Каково же было удивление, когда мы их распаковали. Там одни российские конфеты. А где же делись наши вкусные, традиционные - «Коммунарка» и «Спартак»? Не скажу, что нам в старину давали хорошие подарки: половина конфет — карамельки, но их, по крайней мере, можно было съесть.

А в этом году мы получили какой-то российский пластилин! Наш пес — большой сладкоежка, и время от времени мы его радовали чем-нибудь сладеньким. Даже он есть российскую конфету отказался! С коллегами, когда обсуждали эти подарки, то кто-то сказал, что занесет гостям. Мне же с таким подарком идти стыдно.

А вот государству, выходит, не стыдно выдавать эту пакость детям.

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