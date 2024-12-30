Россия встает перед дилеммой из-за массовых потерь 5 30.12.2024, 8:44

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Оккупанты занижают свои потери в разы.

Военный эксперт Алексей Копытько пишет об огромных потерях оккупантов в Украине. Его текст публикует проект «Информационное сопротивление». Приводим текст в сокращении:

— Группа «Информационное Сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. Мы зафиксировали рекордное количество убитых. Де-факто Россия не может скрыть, что хоронит по две роты в день.

Как видим в истории с тем самым азербайджанским самолетом, Кремль не признает даже очевидного и петляет до последнего. Так и в случае с потерями. Россияне занижают их в разы. Россияне теряют убитыми примерно батальон в день.

Много ли это или мало? Этого пока недостаточно, чтобы остановить русскую орду. Но это уже чувствительно. Согласно комплексу данных, которые мы собираем, в РФ уже несколько месяцев наблюдается разрыв между числом наемников, отправляемых на фронт, и масштабом потерь. Вновь прибывшие не восполняют потери.

Складывается впечатление, что российская армия, выполняя политическую задачу взять максимум до инаугурации Трампа, окончательно перестала считаться с потерями. Украинские военные, которые воочию наблюдают и прекращают «мясные штурмы» малых групп противника, отмечают, что наступать в таком режиме бесконечно – невозможно.

При сохранении тенденций, по приблизительным оценкам, к концу зимы – началу весны произойдет накопление разрывов между пополнением Росармии и выбывающими из-за потерь. Либо российские власти должны найти какие-то новые источники живой силы (например — массовая мобилизация), либо они будут вынуждены останавливаться.

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