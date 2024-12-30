закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия встает перед дилеммой из-за массовых потерь

5
  • 30.12.2024, 8:44
  • 7,326
Россия встает перед дилеммой из-за массовых потерь

Оккупанты занижают свои потери в разы.

Военный эксперт Алексей Копытько пишет об огромных потерях оккупантов в Украине. Его текст публикует проект «Информационное сопротивление». Приводим текст в сокращении:

— Группа «Информационное Сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. Мы зафиксировали рекордное количество убитых. Де-факто Россия не может скрыть, что хоронит по две роты в день.

Как видим в истории с тем самым азербайджанским самолетом, Кремль не признает даже очевидного и петляет до последнего. Так и в случае с потерями. Россияне занижают их в разы. Россияне теряют убитыми примерно батальон в день.

Много ли это или мало? Этого пока недостаточно, чтобы остановить русскую орду. Но это уже чувствительно. Согласно комплексу данных, которые мы собираем, в РФ уже несколько месяцев наблюдается разрыв между числом наемников, отправляемых на фронт, и масштабом потерь. Вновь прибывшие не восполняют потери.

Складывается впечатление, что российская армия, выполняя политическую задачу взять максимум до инаугурации Трампа, окончательно перестала считаться с потерями. Украинские военные, которые воочию наблюдают и прекращают «мясные штурмы» малых групп противника, отмечают, что наступать в таком режиме бесконечно – невозможно.

При сохранении тенденций, по приблизительным оценкам, к концу зимы – началу весны произойдет накопление разрывов между пополнением Росармии и выбывающими из-за потерь. Либо российские власти должны найти какие-то новые источники живой силы (например — массовая мобилизация), либо они будут вынуждены останавливаться.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип