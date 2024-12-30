«Осталось дождаться карточек на продукты» 5 30.12.2024, 8:49

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Для белорусских школьников возвращают СССР.

Белорусским выпускникам угрожают, что если они не будут вступать в БРСМ, для них будет закрыта дорога в вузы. Об этом сайту Charter97.org рассказал отец одиннадцатиклассника из Могилева:

— Наш сын — одиннадцатиклассник. Это значит, что этим летом он будет выбирать свою дальнейшую дорогу в жизни. Учится он хорошо, поэтому планировал поступать в политехнический университет, вот только есть одно «но».

Чтобы попробовать поступить в университет, теперь нужно иметь на руках характеристику из школы. А нашему парню ее угрожают не дать. И причина для этого очень веская.

Наш сын — единственный ученик в классе, кто не стал «лукомольцем». В сегодняшней Беларуси, если ты хотя бы формально не поддерживаешь диктаторский режим, ты уже, можно сказать, кандидат не в студенты, а в экстремисты.

Долго нам пришлось упрашивать и убеждать сына, что это только формальность, что в сегодняшней ситуации лучше не выделяться из массы.

Но единственным убедительным аргументом было то, что эти организации — абсолютная профанация, что ни о какой поддержке режима они не свидетельствуют, что на сегодня это просто маскирующий костюм, чтобы не выдавать свою реальную позицию.

Так наш остальной из могикан стал «членом БРСМ» ради того, чтобы стать студентом. Но стал ли он лукашистом? Конечно же, нет. Не стал и не станет. Он будет ненавидеть этот режим также, как все остальные насильно привлечены во всевозможные лукашистские псевдообщественные организации.

А мне вспомнились времена нашей юности, еще советского, когда в институты брали только комсомольцев. Хотели СССР — получите! Осталось дождаться отмены паспортов для сельчан, ну и карточек на продукты.

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