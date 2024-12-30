Авиакатастрофа AZAL: куда Казахстан отправит «черные ящики» на экспертизу

Авиакатастрофа AZAL: куда Казахстан отправит «черные ящики» на экспертизу2
- 30.12.2024, 8:57
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Скрыть правду не удастся.
Казахстан отправит в Бразилию «черные ящики» самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился в городе Актау 25 декабря. В этой стране их должны оцифровать для дальнейшего расследования относительно причин трагедии, в результате которой погибло 38 человек.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале министерства транспорта Казахстана в воскресенье, 29 декабря. Как сообщалось ранее, к инциденту может быть причастна Россия – самолет мог быть обстрелян с земли в районе Грозного.
В министерстве подчеркнули, что в соответствии с Чикагской конвенцией, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки «черных ящиков».
Страна приняла решение отправить «черные ящики» в Бразилию, которая является страной-производителем самолета Embraer, который потерпел катастрофу.
Также ведомстве отметили, что это решение приняли на основе Конвенции о международной гражданской авиации и после консультаций с авиационными властями Азербайджана и РФ.
Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал новые детали авиакатастрофы. По его словам, в России воздушное пространство в рамках плана «Ковер» закрыли уже после того, как самолет испытал влияние средств РЭБ и был обстрелян вблизи Грозного. Если эти данные подтвердят в результате расследования, они будут еще раз указывать на то, что россияне пытались скрыть что на самом деле произошло.