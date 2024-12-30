закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Авиакатастрофа AZAL: куда Казахстан отправит «черные ящики» на экспертизу

2
  • 30.12.2024, 8:57
  • 4,530
Авиакатастрофа AZAL: куда Казахстан отправит «черные ящики» на экспертизу

Скрыть правду не удастся.

Казахстан отправит в Бразилию «черные ящики» самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился в городе Актау 25 декабря. В этой стране их должны оцифровать для дальнейшего расследования относительно причин трагедии, в результате которой погибло 38 человек.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале министерства транспорта Казахстана в воскресенье, 29 декабря. Как сообщалось ранее, к инциденту может быть причастна Россия – самолет мог быть обстрелян с земли в районе Грозного.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с Чикагской конвенцией, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки «черных ящиков». 

Страна приняла решение отправить «черные ящики» в Бразилию, которая является страной-производителем самолета Embraer, который потерпел катастрофу.

Также ведомстве отметили, что это решение приняли на основе Конвенции о международной гражданской авиации и после консультаций с авиационными властями Азербайджана и РФ.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал новые детали авиакатастрофы. По его словам, в России воздушное пространство в рамках плана «Ковер» закрыли уже после того, как самолет испытал влияние средств РЭБ и был обстрелян вблизи Грозного. Если эти данные подтвердят в результате расследования, они будут еще раз указывать на то, что россияне пытались скрыть что на самом деле произошло.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип