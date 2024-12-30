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Он упал

  • Эль Мюрид
  • 30.12.2024, 9:06
  • 4,034
Он упал
Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Единственный мотив такого поведения - авось само как-нибудь рассосется.

Откровенно говоря, сложные объяснения в подобных делах только умножают сущности, создавая впечатление существования каких-то тайных схем и непростых маневров вокруг них. Ничего неожиданного на самом деле в произошедшем нет.

Чудовищно низкий уровень управления на всех этажах разваливающейся пирамиды власти, некомпетентность и непрофессионализм наложились на дворовые комплексы приблатненной высшей российской страты, так и не вышедшей из пацанской культуры. Довеском можно назвать идущий полным ходом в стране террор, парализующий не только население, но и саму вертикаль, которая в случае непрекращающихся аварий, катастроф и прочих аналогичных событий заинтересована только в одном - максимально скрывать любую информацию от вышестоящего руководства, чтобы не вызвать его неудовольствие, и единственный мотив такого поведения - авось само как-нибудь рассосется.

Возникшая гремучая смесь просто обязана была дать то развитие событий, которое мы и наблюдали. Вместо прямого признания сразу известного факта о поражении самолета ракетой ПВО началась пляска вокруг взорвавшегося баллона, а когда появились фото и видео дырявого насквозь фюзеляжа, начали судорожно изобретать версию про камни при посадке. Соответственно, до самого верха информация о реальной картине в таких условиях явно дошла не сразу, а сопровождалась перечислением всей этой ахинеи. Ну, а далее включился известный по очень обширному перечню неприятных событий комплекс, когда само первое лицо вначале прыгает в кусты с той же самой мыслью - авось само рассосется. Это не единичный случай подобного развития событий, это - системное реагирование на любой кризис.

Никакого посыпания головы пеплом здесь не требовалось. Здесь требовался мужской поступок - признание ошибки и вины. Сразу и без прелюдий. Какой-нибудь президент компании в Корее или Японии не считает зазорным выйти и публично принести извинения. Известная история про одного руководителя авиакомпании, чья дочь повела себя в самолете недостойно. На следующий же день он вышел перед камерами и на фоне смирно стоящей дочери принес за нее свои самые глубокие извинения и пассажирам, и персоналу собственной компании, которых его дочь оскорбила своим поведением. И ничего у президента не перекосило, никакую голову ничем он не сыпал. Просто это нормальное поведение, это мужской поступок и поступок руководителя. Ничего запредельного от него не требовалось - просто проявить нормальные человеческие качества.

Увы, но нами управляют социопаты. Искренне презирающие всех остальных кроме себя. Отсюда и полное до нуля отсутствие эмпатии, сочувствия и вообще тех чувств, которые называют человеческими.

Вот и все объяснение. Зачем морщить лоб и высасывать из пальца то, чего нет и быть не может? Ну, а то, что неправильные действия руководителя имеют свою стоимость - так это всегда так. В данном случае это цена проваленного проекта прокачки по территории России азербайджанского газа для передачи его в ГТС Украины с продажей Азербайджану замещающих его объемы российского газа. Во всяком случае, такая схема озвучивалась и проговаривалась, но теперь, понятно, до 1 января ее реализовать будет невозможно.

Однако в общем виде ситуация крайне проста и даже примитивна, как человеческие качества российских правителей. Иначе и быть не может. Будь это чисто российский внутренний рейс, мы бы вообще могли услышать известную фразу «Что случилось с вашим самолетом? - Он упал», и смешок человека, очень удачно с его точки зрения пошутившего.

Эль Мюрид, Telegram

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