СМИ: Беларусь по запутанным маршрутам возит в Ливию загадочные грузы 3 30.12.2024, 9:10

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Рейсы умышленно избегают Турцию.

Частная белорусская авиакомпания Rada Airlines, несмотря на международные санкции, регулярно совершает рейсы в ливийский Бенгази. Вероятно, наша страна участвует в сложной сети транспортировки оружия для полевого командира Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии (ЛНА), пишет Aeroin.

Загадочные рейсы начались после приезда сына Хафтара, Саддама Хафтара, в Беларусь в октябре 2024 года. Во время этого визита его сопровождал бригадный генерал Мухаммад аль-Манфур аль-Амин, который командует Авиационной академией на востоке Ливии.

Первый рейс вылетел в ноябре с бывшей белорусской авиабазы в Бенгази на самолете Ил-62, переоборудованном для перевозки грузов. Самолет, зарегистрированный под номером EW-450TR, проследовал нетипичным маршрутом: он обогнул воздушное пространство Турции и пролетел через Иран, Ирак и Сирию. На следующий день самолет вернулся на базу, на этот раз по кратчайшему маршруту над Турцией.

Как предполагает издание, такая сложная логистика была нужна для того, чтобы скрыть от Турции характер груза, предположительно оружия, и избежать проверок. Причина в том, что Анкара поддерживает правительство национального единства в Триполи, которому противостоит ЛНА во главе с Халифой Хафтаром.

«Эта деятельность демонстрирует сложную систему военной поддержки в Ливии и использование пробелов в международных санкциях, что усложняет контроль. Участие Беларуси в перевозке оружия подчеркивает остроту ситуации и необходимость урегулирования конфликта дипломатическим путем», — пишет Aeroin.

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