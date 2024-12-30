В Хорватии будет второй тур президентских выборов
- 30.12.2024, 9:14
Экзитполы предсказывали победу действующего президента в первом туре.
Известный своей антиукраинской позицией действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов, которые проходили в воскресенье, 29 декабря.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Хорватии.
По подсчетам 100% протоколов Миланович набрал 49,09% голосов.
Его главный соперник – Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз, – набрал 19,35%.
Поэтому Миланович и Приморац встретятся во втором туре президентских выборов, который состоится 12 января.
Как известно, экзитполы предсказывали победу Милановичу уже в первом туре.