В Хорватии будет второй тур президентских выборов 30.12.2024, 9:14

Экзитполы предсказывали победу действующего президента в первом туре.

Известный своей антиукраинской позицией действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов, которые проходили в воскресенье, 29 декабря.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Хорватии.

По подсчетам 100% протоколов Миланович набрал 49,09% голосов.

Его главный соперник – Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз, – набрал 19,35%.

Поэтому Миланович и Приморац встретятся во втором туре президентских выборов, который состоится 12 января.

Как известно, экзитполы предсказывали победу Милановичу уже в первом туре.

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