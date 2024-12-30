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Сколько стоили самые дорогие квартиры Минска в 2024 году

  • 30.12.2024, 9:22
Сколько стоили самые дорогие квартиры Минска в 2024 году

Самым дорогим жилищем в Минске в этом году стала просторная «четырешка».

В нынешнем году в белорусской столице было продано порядка двадцати квартир дороже 200 тысяч долларов, сообщает агентство недвижимости «Твоя столица».

Самым дорогим жилищем в Минске в этом году стала просторная «четырешка» по адресу: Ратомская, 32, в престижном ЖК «Олимпик парк» в микрорайоне Лебяжий. Роскошные апартаменты площадью 152,7 квадратного метра обошлись покупателю в 900 тысяч долларов.

На втором месте — квартира в доме по соседству, на Ратомской, 34: за 465 898 долларов. Четыре комнаты, 115 «квадратов», четвертый этаж. Дом относительно новый, введен в эксплуатацию в 2018 году.

Не первый год в рейтинг попадают квартиры из «дома Чижа» на Сторожевской, 6. Трехкомнатное жилье площадью 142,8 квадратного метра с шикарным видом на Свислочь продалось за 440 тысяч долларов.

На четвертом месте оказалась квартира с самым дорогим «квадратом» — в высотке на Мястровской, 24. Площадь жилища — чуть больше 70 квадратных метров, в нем две комнаты, располагается оно на девятом этаже. Его стоимость — 433 тысячи долларов, цена квадратного метра, соответственно, 6124 доллара.

Замкнула пятерку рейтинга 157-метровая квартира в комплексе «Парус» на Кальварийской, 16, за 420 тысяч долларов. С девятнадцатого этажа открывается красивый вид на Минск. Кстати, в этом же комплексе в прошлом году продались еще две дорогие квартиры — на 20-м и 24-м этажах — за 280 тысяч и 323 тысячи долларов.

Всего в этом году в рейтинг попали порядка двадцати квартир, проданных в столице дороже чем за 200 тысяч долларов. По итогам 2023-го самой дорогой стала недвижимость на улице Петра Мстиславца, 12, в ЖК «Маяк Минска». Роскошное жилище площадью 127,2 кв. м, состоящее из двух комнат, было продано за 665 049 долларов.

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