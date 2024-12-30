закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Питание по графику помогает бороться с усталостью

  • 30.12.2024, 9:41
Ученые: Питание по графику помогает бороться с усталостью

Ограниченные по времени интервалы приема пищи повышают выносливость.

Китайские ученые из Юго-Западного госпиталя Армейского медицинского университета изучили воздействие интервального питания на хроническую усталость. Исследование опубликовано в научном журнале Science Bulletin (SciBullt).

По словам специалистов, постоянное чувство усталости становится все более распространенной проблемой среди городских жителей. Состояние проявляется в снижении мышечной выносливости и ощущении постоянного истощения.

В новом исследовании команда выяснила, что циркадное питание смягчает мышечные и когнитивные дисфункции у мышей. Под циркадным питанием понимается ограничение времени приема пищи в течение суток, совпадающее с биоритмом организма — например, 16/8 для человека.

Как показали эксперименты на животных, интервальное питание повысило выносливость у грызунов, склонных к ожирению. Кроме того, у животных улучшилась метаболическая гибкость — физиологическое свойство, позволяющее организму поддерживать нормальный вес.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип