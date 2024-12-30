Ученые: Питание по графику помогает бороться с усталостью 30.12.2024, 9:41

Ограниченные по времени интервалы приема пищи повышают выносливость.

Китайские ученые из Юго-Западного госпиталя Армейского медицинского университета изучили воздействие интервального питания на хроническую усталость. Исследование опубликовано в научном журнале Science Bulletin (SciBullt).

По словам специалистов, постоянное чувство усталости становится все более распространенной проблемой среди городских жителей. Состояние проявляется в снижении мышечной выносливости и ощущении постоянного истощения.

В новом исследовании команда выяснила, что циркадное питание смягчает мышечные и когнитивные дисфункции у мышей. Под циркадным питанием понимается ограничение времени приема пищи в течение суток, совпадающее с биоритмом организма — например, 16/8 для человека.

Как показали эксперименты на животных, интервальное питание повысило выносливость у грызунов, склонных к ожирению. Кроме того, у животных улучшилась метаболическая гибкость — физиологическое свойство, позволяющее организму поддерживать нормальный вес.

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