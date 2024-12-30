Журналисты поймали премьера Головченко на лжи 4 30.12.2024, 10:01

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Роман Головченко

Чиновник заврался о салате «Оливье».

Если сравнить стоимость продуктов, которые входят в рецепт популярного новогоднего салата, в прошлом году и сейчас, получается «индекс оливье». По словам Романа Головченко, в 2024 году «индекс оливье» отрицательный, пишет «Салiдарнасць».

— Оливье в этом году подешевел, — заявил премьер в эфире «Беларусь 1». — Возможно, это связано с тем, что сейчас основные ингредиенты (типа майонеза, зеленого горошка и другое) находятся на акциях и распродажах.

В прошлом году такой набор для типичного оливье стоил 13 рублей 80 копеек. В этом году он стоит 13 рублей 44 или 45 копейки. То есть вполне приемлемая цифра.

Судя по данным, Головченко приводит цены, основываясь на публикации провластного Sputnik Беларусь.

Интересно, что, согласно подсчетам других изданий, оливье подорожал. В целом корзина с продуктами для салата стала дороже на 2,82 руб., или на 7,5%, пишут Аргументы и факты в Беларуси.

Издание основывалось на данных средней стоимости продуктов по стране за ноябрь 2024 года (последний отчетный период) и ноябрь 2023-го, которые опубликованы Национальным статистическим комитетом (Белстат).

«По официальным данным, заметнее всего в процентном соотношении за год подорожал картофель – на 38,7%. Солёные огурцы подорожали на 18,1%, консервированные овощи — на 7%, куриные яйца — на 6,8%, майонез — на 4,4%, колбаса – на 3,5%. Единственный представленный в нашем наборе продукт, цена на который за указанный период снизилась, — морковь (на 2,9%)», — пишет АиФ.

В целом набор продуктов для салата за два года стал дороже почти на 10,2%, отмечает издание.

А по подсчетам Белсата, который искал ингредиенты для оливье в популярном среди белорусов онлайн-магазине с доставкой, общая стоимость приготовления салата оценивается в 19 рублей 43 копеек. Это на 1 рубль 68 копеек больше, чем в прошлом году.

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