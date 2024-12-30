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Баку увидел двусмысленность формулировки Кремля

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  • Александр Баунов
  • 30.12.2024, 10:12
  • 5,468
Баку увидел двусмысленность формулировки Кремля
Александр Баунов

Обратим внимание на синтаксис.

Кому-то могло показаться странным, что после извинений Владимира Путина президент Азербайджана Ильхам Алиев не закрыл тему, а, наоборот, выступил с серией жестких упреков. Это не удивительно, учитывая текст российского заявления, и то, как оно может выглядеть с другой стороны. А именно как извинение без признания вины.

Звонок по инициативе Путина, где он приносит извинения, действительно для образа действий, избранного российской дипломатией, абсолютно беспрецедентная вещь. Россия обычно сама требует извинений и признания своих обид жертвы несправедливого мирового порядка.

С другой стороны, извинения прозвучали через три дня после трагедии. Они принесены в частном разговоре двух президентов. Приняв их, Алиев принимает и ту форму, в которой извинения были распространены на сайте Кремля. А форма, в которой Кремль опубликовал свои извинения, явно может не устроить азербайджанских граждан. Обратим внимание на синтаксис.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования», — говорится на сайте Кремля и в перепечатках госагентств.

Русский синтаксис здесь, хотя и усложнен, предельно ясен. Глава России приносит извинения за тот факт, что трагический инцидент произошел на подведомственной ему территории.

Не за то, что его вооруженные силы и гражданские власти стали причиной трагедии, а за то, что он (что именно? инцидент) случился в зоне его ответственности.

То есть: «В моем доме произошло убийство ваших граждан, вопрос, кто убил, мы пока оставляем в стороне, но я, как хозяин дома, где это случилось, приношу извинения».

Тому, кто знает культуру работы с официальными документами в Кремле и МИДе, то значение, которое они придают малейшим оттенкам фраз даже по менее важным поводам, это строение фразы не может показаться случайным.

Ильхам Алиев, который сам закончил главный МГИМО и преподавал в нем, сам часть этой штабной культуры, он не мог не увидеть двусмысленности формулировки Кремля.

Для тех, кто захочет услышать извинение, она звучит как извинение. Но для тех, кто не захочет, в ней нет главного — признания ответственности за действия, которые привели к «трагическому инциденту».

Таким образом, извинение в его нынешней форме позволяет российской бюрократической и пропагандистской машине заниматься своим любимым делом — множить версии, которые продолжат укреплять российскую аудиторию в уверенности, что Россия, как всегда, ни в чем не виновата.

Именно поэтому в своих ответных резких заявлениях Алиев напомнил, чем именно Россия занималась в первые минуты, часы и даже дни после трагедии. Она совсем не была такой осторожной, как сейчас, не ждала «результатов расследования», и не через блоггеров, а через официальные агентства множила версии про туман, птиц и взорвавшийся на борту баллон, ни словом не упомянув про дроны, ПВО и отключенный GPS.

В извинениях Путина не упоминаются компенсации и наказание виновных, хотя, наверняка, об этом шла речь в разговоре с Алиевым. Не упоминается там и факт отправки самолета через море, который крайне взволновал азербайджанскую общественность.

С одной стороны, чуть ли не первое извинение Путина перед иностранным государством за действия России сейчас, а не когда-то в прошлом, — действительно переломный факт для российской внешней политики.

С другой, в формулировке нет извинений именно за действия. Мы видим признание ответственности и уклонение от признания вины, которое, похоже, не устроило Баку и тех, кто проявил с ним солидарность.

Александр Баунов, Telegram

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