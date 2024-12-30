Сегодня — день рождения Павла Северинца

Сегодня — день рождения Павла Северинца4
- 30.12.2024, 10:17
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Политзаключенному исполнилось 48 лет.
30 декабря празднует день рождения один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный, писатель Павел Северинец. Ему исполнилось 48 лет.
7 июня 2020 года Павла арестовали и позже обвинили в «подготовке массовых беспорядков». 25 мая 2021-го ему незаконно присудили семь лет колонии строгого режима. Северинец отбывает наказание в шкловской исправительной колонии № 17.
Отметим, что Павел также отбывал наказание в 2005-2007 и 2010-2013 годах, тогда он был приговорен к химии.