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Сегодня — день рождения Павла Северинца

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  • 30.12.2024, 10:17
  • 1,248
Сегодня — день рождения Павла Северинца
Павел Северинец

Политзаключенному исполнилось 48 лет.

30 декабря празднует день рождения один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный, писатель Павел Северинец. Ему исполнилось 48 лет.

7 июня 2020 года Павла арестовали и позже обвинили в «подготовке массовых беспорядков». 25 мая 2021-го ему незаконно присудили семь лет колонии строгого режима. Северинец отбывает наказание в шкловской исправительной колонии № 17.

Отметим, что Павел также отбывал наказание в 2005-2007 и 2010-2013 годах, тогда он был приговорен к химии.

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