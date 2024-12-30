Z-пропаганда уже в истерике

Z-пропаганда уже в истерике3
- Денис Казанский
- 30.12.2024, 10:46
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На ровном месте Россия создала себе нового врага.
Алиев прямо обвинил Россию в том, что она сбила азербайджанский самолет, потребовал признания ответственности и наказания виновных. Он также заявил, что Россия пытается избежать ответственности и замять убийство людей.
«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос», - заявил Алиев.
Пропагандисты РФ уже в истерике. Военкор Коц вопит, что Алиев должен вести себя дипломатичнее. Но с кем? С нацистами, которые нападают на соседние страны без объявления войны, сбивают гражданские самолеты и бомбардируют детские больницы? Нет, с такими общаются только как с преступниками.
В общем, буквально на ровном месте Россия создала себе нового врага. Только недавно Путин предал в угоду Азербайджану своего союзника - Армению. Но теперь отношения испорчены еще и с Баку.
И это еще не подняли вопрос о том, почему самолет направили в море, вместо того, чтобы посадить в Махачкале.
Денис Казанский, «Фейсбук»