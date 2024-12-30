Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год 5 30.12.2024, 11:04

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Подойдет любое шампанское.

Практически все белорусы привыкли украшать новогодний стол различными алкогольными напитками. При этом многие забывают, что шампанское, вино или коньяк могут надоесть любому гостю. В таком случае стоит начать экспериментировать. Эксперты рассказали, как приготовить оригинальный коктейль из привычных напитков.

Как отмечают специалисты, коктейль наверняка придется по вкусу даже гурманам. В частности потому, что напиток будет обладать оригинальным вкусом.

Для приготовления понадобится:

- Шампанское – 100 мл;

- Качественный коньяк – 1 столовая ложка;

- Цитрусовый, либо апельсиновый ликер – 2 столовые ложки;

- Долька лимона.

При желании напиток можно дополнить льдом.

Приготовление:

Возьмите шампанское и охладите.

Подготовьте специальный бокал. Затем налейте в него коньяк, после чего дополните напиток цитрусовым ликером.

Налейте в бокал охлажденное шампанское.

Расположите дольку лимона над емкостью и надавите на нее. Важно, чтобы сок фрукта вытек прямо в коктейль.

Полученный напиток можно будет смело подавать к столу. Однако следует понимать, что таким образом можно приготовить только одну порцию. При наличии большого количества гостей количество компонентов потребуется увеличить в соответствии с числом людей.

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