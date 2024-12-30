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Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год

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  • 30.12.2024, 11:04
  • 1,320
Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год

Подойдет любое шампанское.

Практически все белорусы привыкли украшать новогодний стол различными алкогольными напитками. При этом многие забывают, что шампанское, вино или коньяк могут надоесть любому гостю. В таком случае стоит начать экспериментировать. Эксперты рассказали, как приготовить оригинальный коктейль из привычных напитков.

Как отмечают специалисты, коктейль наверняка придется по вкусу даже гурманам. В частности потому, что напиток будет обладать оригинальным вкусом.

Для приготовления понадобится:

- Шампанское – 100 мл;

- Качественный коньяк – 1 столовая ложка;

- Цитрусовый, либо апельсиновый ликер – 2 столовые ложки;

- Долька лимона.

При желании напиток можно дополнить льдом.

Приготовление:

Возьмите шампанское и охладите.

Подготовьте специальный бокал. Затем налейте в него коньяк, после чего дополните напиток цитрусовым ликером.

Налейте в бокал охлажденное шампанское.

Расположите дольку лимона над емкостью и надавите на нее. Важно, чтобы сок фрукта вытек прямо в коктейль.

Полученный напиток можно будет смело подавать к столу. Однако следует понимать, что таким образом можно приготовить только одну порцию. При наличии большого количества гостей количество компонентов потребуется увеличить в соответствии с числом людей.

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