Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год

Удивите гостей за минуту: простой рецепт коктейля из шампанского на Новый год5
- 30.12.2024, 11:04
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Подойдет любое шампанское.
Практически все белорусы привыкли украшать новогодний стол различными алкогольными напитками. При этом многие забывают, что шампанское, вино или коньяк могут надоесть любому гостю. В таком случае стоит начать экспериментировать. Эксперты рассказали, как приготовить оригинальный коктейль из привычных напитков.
Как отмечают специалисты, коктейль наверняка придется по вкусу даже гурманам. В частности потому, что напиток будет обладать оригинальным вкусом.
Для приготовления понадобится:
- Шампанское – 100 мл;
- Качественный коньяк – 1 столовая ложка;
- Цитрусовый, либо апельсиновый ликер – 2 столовые ложки;
- Долька лимона.
При желании напиток можно дополнить льдом.
Приготовление:
Возьмите шампанское и охладите.
Подготовьте специальный бокал. Затем налейте в него коньяк, после чего дополните напиток цитрусовым ликером.
Налейте в бокал охлажденное шампанское.
Расположите дольку лимона над емкостью и надавите на нее. Важно, чтобы сок фрукта вытек прямо в коктейль.
Полученный напиток можно будет смело подавать к столу. Однако следует понимать, что таким образом можно приготовить только одну порцию. При наличии большого количества гостей количество компонентов потребуется увеличить в соответствии с числом людей.