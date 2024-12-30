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В Минске на торги выставили пассажирский теплоход

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  • 30.12.2024, 11:18
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В Минске на торги выставили пассажирский теплоход

По цене автомобиля.

В Минске на продажу с большой скидкой выставлен пассажирский теплоход «Новы Нясвіж». Прогулочное судно было построено 70 лет назад, однако до недавнего времени курсировало вдоль берегов реки Свислочи в столице.

Объявление появилось на аукционной площадке «ИПМ-торги». В составе лота — сам теплоход для перевозки пассажиров 1954 года выпуска, а также два причальных понтона 1967 и 1976 годов выпуска.

Судно находится в Минске на Комсомольском озере в музейно-парковом комплексе «Победа».

В объявлении говорится, что работоспособность узлов и агрегатов не проверялась. Поэтому при диагностике предмета лота возможно выявление скрытых дефектов.

Теплоход был построен на Бобруйском судоремонтном заводе, материал корпуса — сталь. Длина корабля — 18,66 метра, ширина — 4,48 м, грузоподъемность составляет 21 тонну, пассажировместимость — 35 человек.

До недавнего времени судно курсировало вдоль берегов реки Свислочи в Минске от парка Победы до Лошицы.

Летом этого года теплоход уже пытались продать на торгах за 195 тысяч белорусских рублей, но безуспешно. Сейчас лот выставлен на продажу со скидкой 70% — судно может купить любой желающий за 58,5 тысячи рублей.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 9 января 2025 года, сам аукцион состоится 10 января.

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