Под Житковичами водитель BMW протаранил маршрутку
- 30.12.2024, 11:40
В больницу попали 11 человек.
29 декабря около 23.50 в Житковичском районе водитель BMW столкнулся с маршрутным такси, которое ехало в попутном направлении. после аварии водитель легковушки бросил машину и скрылся с места происшествия. Его задержали с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В больницу для медицинского обследования доставили 11 человек из микроавтобуса. По предварительным данным, из них в госпитализации нуждаются 8-летний ребенок и двое взрослых.