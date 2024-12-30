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Под Житковичами водитель BMW протаранил маршрутку

  • 30.12.2024, 11:40
Под Житковичами водитель BMW протаранил маршрутку

В больницу попали 11 человек.

29 декабря около 23.50 в Житковичском районе водитель BMW столкнулся с маршрутным такси, которое ехало в попутном направлении. после аварии водитель легковушки бросил машину и скрылся с места происшествия. Его задержали с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В больницу для медицинского обследования доставили 11 человек из микроавтобуса. По предварительным данным, из них в госпитализации нуждаются 8-летний ребенок и двое взрослых.

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