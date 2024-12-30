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Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

  • 30.12.2024, 12:00
Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

Ранее команда стала обладательницей Суперкубка.

«Минчанка» выиграла волейбольный Кубок Беларуси. В финале, который прошел во Дворце спорта «Уручье», было обыграно «Прибужье» из Бреста — 3:0 (25:21, 25:11, 25:17).

«Минчанка» победила на этом турнире в девятый раз. Ранее команда стала обладательницей Суперкубка, сообщает «Еврорадио».

Бронза у гродненского «Коммунальника», обыгравшего «Коммунальник» могилевский — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Кубок Беларуси среди мужских команд недавно выиграл солигорский «Шахтер».

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