Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси
- 30.12.2024, 12:00
Ранее команда стала обладательницей Суперкубка.
«Минчанка» выиграла волейбольный Кубок Беларуси. В финале, который прошел во Дворце спорта «Уручье», было обыграно «Прибужье» из Бреста — 3:0 (25:21, 25:11, 25:17).
«Минчанка» победила на этом турнире в девятый раз. Ранее команда стала обладательницей Суперкубка, сообщает «Еврорадио».
Бронза у гродненского «Коммунальника», обыгравшего «Коммунальник» могилевский — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).
Кубок Беларуси среди мужских команд недавно выиграл солигорский «Шахтер».