Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси 30.12.2024, 12:00

Ранее команда стала обладательницей Суперкубка.

«Минчанка» выиграла волейбольный Кубок Беларуси. В финале, который прошел во Дворце спорта «Уручье», было обыграно «Прибужье» из Бреста — 3:0 (25:21, 25:11, 25:17).

«Минчанка» победила на этом турнире в девятый раз. Ранее команда стала обладательницей Суперкубка, сообщает «Еврорадио».

Бронза у гродненского «Коммунальника», обыгравшего «Коммунальник» могилевский — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Кубок Беларуси среди мужских команд недавно выиграл солигорский «Шахтер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com