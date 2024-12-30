«СВО» оказалась туфтой 5 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

30.12.2024, 12:11

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Россияне утрутся и согласятся.

На третьем году войны выяснилось, что даже штатные пропагандисты до конца не понимают что такое «денацификация» и хватит ли в России «мяса» чтобы её завершить.

Ребята открыто признают, что объявленные цели «СВО», это полная туфта, которой просто оправдывают захватническую войну. И если завтра позвонят из Кремля и скажут что «денацификация Украины» успешно завершена, все утрутся и согласятся. Ведь как тут поспоришь, когда все равно не ясно что изначально имелось ввиду

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