«СВО» оказалась туфтой

«СВО» оказалась туфтой5
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 30.12.2024, 12:11
- 8,246
Россияне утрутся и согласятся.
На третьем году войны выяснилось, что даже штатные пропагандисты до конца не понимают что такое «денацификация» и хватит ли в России «мяса» чтобы её завершить.
Ребята открыто признают, что объявленные цели «СВО», это полная туфта, которой просто оправдывают захватническую войну. И если завтра позвонят из Кремля и скажут что «денацификация Украины» успешно завершена, все утрутся и согласятся. Ведь как тут поспоришь, когда все равно не ясно что изначально имелось ввиду
Телеграм-канал «Сеятель ветра»