В январе в Беларуси подорожают сигареты

В январе в Беларуси подорожают сигареты4
- 30.12.2024, 12:17
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Некоторые — сразу на 80 копеек.
В Беларуси с 1 января 2025 года вырастут цены на некоторые сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам, пишет «Зеркало».
Почему подорожают сигареты
Порожание связано с тем, что с января 2025 года власти повысят ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой они вырастут с 106,88 до 119,59 рубля (увеличение на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).
Напомним, в 2024-м их поднимали на 11,8 и 6% соответственно.
Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.
Каким будет рост розничных цен в январе
Гродненская табачная фабрика «Неман» объявила о повышении цен на сигареты марок «Минск», «Премьер», «ФЭСТ», Credo и NZ, которое составит в основном от 35 до 55 копеек. В то же время некоторые виды сигарет подорожают на 70−80 копеек.
Сигареты Pall Mall увеличатся в цене на 20 копеек, а модели Pall Mall Azure и Pall Mall Blue поднимутся на 30 копеек. Также на 20 копеек подорожает ряд сигарет Kent, два наименования Vogue и пять видов Rothmans.
Компания «Табак-Инвест» повысит цены на сигареты МАС на 30 копеек, в то время как «Корона» подорожает на 15−35 копеек. Сигареты «Форт» станут дороже на 35 или 40 копеек в зависимости от конкретного вида.
Кроме того, цена на Lucky Strike от «Сентони ПРО» увеличится на 20 копеек.