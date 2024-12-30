«Крах московского империализма уже начался»5
- 30.12.2024, 12:27
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В 2024 году произошел ряд эпохальных событий.
Украинский эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в интервью сайту Charter97.org назвал пять главных событий уходящего года:
— Мы видим страны Глобального Юга, страны «азиатского мира», мира тираний. Так сложилось, что 70% государств в мире — диктатуры и авторитарные режимы, только лишь 30% — демократии. Глобальный Юг, конечно же, не гомогенный. Там есть Бразилия, которую нельзя назвать диктаторской. Однако борьба между этими блоками набирает обороты. И Украина стала площадкой борьбы этих гигантов, которые сформировались.
В этом году, буквально несколько недель назад, произошло эпохальное событие. Очерченная «ось зла» — Китай, КНДР, Россия и Иран — потерпела серьезное поражение после свержения режима Асада в Сирии. Запад дал серьезный ответ. Мы понимаем, что такую быструю и успешную операцию сами повстанцы не могли организовать. Она была скоординирована серьезными спецслужбами — британскими, французскими и американскими, а также турецкими. Тут в сторону Турции нужно сделать реверанс. Анкара вспомнила, что когда-то была Османская империя. Это и хорошо, и плохо для нас одновременно. Османизм довольно небезопасен, но это подтверждает еще один мой тезис — каскад маленьких, средних и больших войн будет только нарастать.
Еще одно эпохальное событие — «саммит мира», который прошел в июне 2024 года. Мы не уделили ему должного внимания. Но если привязать к этому событию еще и победу в США Дональда Трампа, можно сказать, что это начала поиска формулы выхода из этой фазы войны. Именно фазы, ведь эта война не закончится. Поэтому в следующем году, хоть я не люблю этот термин, но произойдет «заморозка». Было бы очень хорошо, если бы в Украине появился большой миротворческий контингент — французы, немцы, британцы и так далее. Чем больше — тем лучше. Ведь по-настоящему эта война закончится лишь тогда, когда РФ распадется, Кремль потеряет ядерное оружие и будет отсечен от бесплатных сибирских ресурсов, а еще два поколения россиян (а это где-то 60 лет) пройдет «санацию» — очищение от имперского величия.
Однако крах московского империализма уже начался. Об этом свидетельствует бегство из Сирии. Россия потратила миллиарды долларов, потеряла свой престиж. Еще одно важнейшее событие — Россия потеряла второе место среди стран-экспортеров оружия. С 60-х годов СССР, а затем Россия, держали это место. Впервые их обошли французы. Ослабление их военно-промышленно потенциала будет двигаться и дальше. Естественно, это не одномоментный процесс, понадобится не год и не два.
Еще одно историческое события — блестящая операция ВСУ в Курской области. Окончательно разрушен миф о том, что «на ядерную страну нельзя нападать». Мы на них не напали, тут важно отметить, что была проведена операция по отвлечению войск противника с Донецкого направления. Также мы показали нашим союзникам, на что мы способны, а самое главное — это огромная пощечина Путину.
Операция началась в августе, сейчас уже конец декабря, а россияне лишь на несколько квадратных километров сократили плацдарм, который отвоевали ВСУ. Для «второй армии мира» — это огромный позор. Как мы видим, можно проводить вспомогательные военные операции против государства, которое на весь мир махает ядерной дубинкой и угрожает всех сжечь в «ядерном апокалипсисе».
Подводя итог, я бы сосредоточился на пяти аспектах. Первый — началась битва Глобального Юга против Глобального Севера, второй — демократии дали бой на сирийском плацдарме, третий — саммит в Швейцарии дал начало поиска выхода из этой фазы войны, четвертый — ослабление ВПК РФ, когда их хваленые комплексы С-300 и С-400 ничего не могу перехватить, пятое — ревизия ядерной доктрины РФ, когда на ее территории продолжается полноценная военная операция.
Думаю, что какая-то финализации этой фазы войны может произойти в следующем году. Кстати, это может произойти и без какого-либо договора. Затем война возобновится. Российский империализм не может себе позволить потерять Украину. Считаю, что потеря Украины для Московии означает потерю головы. Не глаза, не уха, не руки, а именно головы. Поэтому мы должны их победить.
Их историк Василий Ключевский черным по белому написал: «Россия – угроза Украине. Украина – угроза России». Останется кто-то один.
— Кто для вас главный герой уходящего года?
— Украинская нация, которая борется не только за свое выживание, но и за весь демократический мир. Ведь если мы упадем (этого не произойдет, но давайте представим), а мир не даст ответ, то атака на Молодву, Кавказ, страны Центральной Азии, НАТО — это вопрос времени.
Но сегодня это невозможно, ведь Российская империя не может существовать без Украины. Подъем России начался лишь тогда, когда Богдан Хмельницкий сделал роковую ошибку.