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Российский командир приказал оккупанту стрелять по ногам сослуживцев

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  • 30.12.2024, 12:44
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Российский командир приказал оккупанту стрелять по ногам сослуживцев

Подчиненный отказался это делать и оказался в тюрьме.

Российский контрактник из Наро-Фоминска попал в незаконный подвал для «отказников» в Зайцево в «ЛНР» вместе с тремя сослуживцами. Причина — обращение в прокуратуру на незаконные действия командиров. Теперь они сами под угрозой возбуждения уголовных дел за «невыполнение приказа».

Супруга военнослужащего из Наро-Фоминска Дмитрия [имя изменено, — прим. прим], который служит в в/ч 91701 423 мотострелкового полка 4 Гвардейской танковой дивизии, рассказала ASTRA, что командир штурмового отряда с позывным «Луна» выставлял минные заграждения для тех, кто хотел вернуться с боевой задачи.

12 сентября «Луна» отправил супруга Анны штурмовать Стельмаховку в «ЛНР». Когда тот выдвинулся на задание, то обнаружил в окопе трех сослуживцев с осколочными ранениями и сообщил об этом «Луне». Тот, по словам Дмитрия, заявил ему: «Пускай выходят как хотят и без РЭБ прикрытия».

Через сутки «Луна» сам явился на позиции. Он заявил, что многие военные отступают и что Дмитрию нужно открыть по ним огонь. Тот отказался. «Тогда по ногам, и пускай ранеными выползают отсюда», — ответил ему «Луна». Этот приказ Дмитрий также не выполнил. Еще через сутки «Луна» сообщил всем российским группам, которые выполняли боевую задачу, что он лично установил растяжку и «заминировал проход отступления, даже для раненых».

17 сентября Дмитрий вернулся в посадку, где его сослуживцев избил старший группы с позывным «Кизляр». Их двоих он отправил в бетонный дот посреди поля, закопанный в землю на глубину 4 метра, где проходит газовая труба. На тот момент там уже сидели 8 военных. Спустя два дня на этой местности отработал миномет, но даже после этого военных не выпустили из подвала. Дмитрий просидел там 5 дней. Все это время узники спали на голом бетоне и ходили в туалет в бутылки.

22 сентября Дмитрия и младшего лейтенанта Алексея выпустили из подвала. Их — двух офицеров — и двух рядовых выстроили и зачитали рапорт о невыполнении ими приказа в присутствии «дознавателя» с позывным «Белый». После этого их спросили, готовы ли они идти на задание. Они ответили: «Да».

5 дней после пребывания в подвале мужчина провел в медроте, одновременно копая блиндаж для командиров, где те решили оборудовать себе «спортзал». Затем его и сослуживцев отправили в незаконный подвал в Зайцево, а оттуда распределили в другую в/ч.

7 октября Дмитрий сообщил прокурору Старобельска, что хочет дать показания на «Луну» и «Кизляра», добавив, что боится за свою жизнь и здоровье. «В дальнейшем выяснилось, что замполит штурмового отряда «Ледник» — бывший судья, и прокурор н.п. Старобельск - одноклассники, и муж стал беспокоиться, что этому делу не дадут ход и будут пытаться все замять», — говорит Анна. Спустя месяц, 7 ноября, помощник прокурора вызвал Дмитрия и его трех сослуживцев на допрос. После они перестали выходить на связь с близкими.

Анна узнала о том, что ее супруга держат в Зайцево, от военного, который вышел из этого подвала и видел там ее мужа. В в/ч женщине говорят, что ее муж там за «невыполнение приказа».

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