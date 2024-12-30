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Эксперт: Ким готов дать РФ больше «пушечного мяса»

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  • 30.12.2024, 13:05
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Эксперт: Ким готов дать РФ больше «пушечного мяса»

Но пока корейцы пользы не приносят.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов поставлять в армию Российской Федерации больше пушечного мяса, но пока северокорейцы не оправдывают эффективности на фронте. Об этом экс-заместитель командира взвода батальона «Айдар», военный аналитик Евгений Дикий сообщил в эфире Радио NV.

Дикий соглашается с утверждением, что Россия привлекла войска Северной Кореи из-за «безысходности Путина».

«Это от безысходности, потому что к концу 2024 года в России наметилось новое явление, которого раньше не было. У них практически прекратилось пополнение армии», - сказал Дикий.

В частности, по его словам, если в Украине два года существует проблема с пополнением, потому что фактически не принимаются мобилизационные меры, то в России в течение этих двух лет не имели с этим проблем.

«Они сначала создали кризисное реагирование. Осенью 2022 года провели принудительную мобилизацию почти полмиллиона человек и тогда, таким образом, спасли свою армию, свой фронт. Засыпали этих 450 тысяч в «линию Суровикина» и так выстояли. Далее они выкачали все возможное из ГУЛАГа. И этого ресурса им хватило достаточно надолго на самом деле. ГУЛАГ закончился и реально впервые в истории России закрываются зоны, потому что некому сидеть», - сказал Дикий.

Он сказал, что у россиян действовала эффективная система «скупки голов», а именно вербовки тех, кто готов воевать за деньги.

«Два года у россиян эффективно работала систему рекрутинга за деньги, и они расслабились. Они решили, что так будет и дальше. Они решили, что вопрос только в количестве денег. Перестают идти наемники - значит надо увеличить выплаты, пойдут еще. Они пропустили то, что у них понемногу менялась не только стоимость жизни, но у них менялась география. Они сперва выгребли полностью депрессивные регионы этнических меньшинств Очень долго не трогали мегаполисы - Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву. В этом году уже начали забирать их. Выплаты увеличили в десять раз. А это не только привело к увеличению набора в десять раз, а даже не позволило сохранить тот набор, что был. Он к концу года просто провалился», - подчеркнул Дикий.

По мнению эксперта, в РФ не поняли с точки зрения человеческой психологии, что дело не в количестве денег, а что есть люди, которые вообще не готовы отдавать жизнь за деньги.

«Количество тех, кто был готов воевать за деньги, они просто закончились», - сказал Дикий.

Аналитик считает, что россияне оказались перед выбором, или искать срочные креативные варианты, или не позднее весны начинать снова большую принудительную мобилизацию, а они этого боятся, потому что то, что удалось сделать осенью 2022 года, на этот раз может дать совершенно другой эффект.

В такой ситуации появился вариант привлечения солдат из Северной Кореи.

«И я подозреваю, что те корейцы, которые воюют сейчас - это испытания. В зависимости от того, покажут ли они хотя бы какую-то минимальную эффективность в войне, у товарища Ына будут или не будут закупать еще гораздо большие партии, потому что потенциально Ким готов поставлять гораздо больше, но пока выглядит так, что оно себя не оправдывает», - сказал Дикий.

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