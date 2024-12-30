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На краю Налибокской пущи продается атмосферный дом с юртой на участке

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  • 30.12.2024, 13:28
  • 1,778
На краю Налибокской пущи продается атмосферный дом с юртой на участке

Стоит меньше трешки.

Нашли новый дом с завидной локацией: в деревне, на берегу небольшой реки и Налибокской пущи. Интерьер подчеркивает особенности загородной жизни: внутри много предметов из натуральных материалов. Необычная зона отдыха есть и на участке — юрта в 80 квадратных метров, пишет Realt.

Бревенчатый двухэтажный дом построен в 2022 году в деревне Голубы в Воложинском районе. Крышу накрыта черепицей. Его площадь — 123,8 м².

Дом стоит прямо у Налибокской пущи. Соседние постройки отдалены, поэтому на тишину и уединение с природой можно рассчитывать.

Самая большая комната в доме — совмещенная кухня-гостиная со столовой зоной. Здесь светло за счет больших окон и второго света. Комнаты обставлены техникой и мебелью. В интерьере присутствуют предметы из натуральных материалов: деревянные полки, столешница, ступеньки, плетеная мебель.

Для внутренней отделки местами также использовали дерево.

На первом этаже располагаются спальня и кабинет.

На второй ведет кованая лестница. Мансардный этаж обустроен для детей: тут и спальные места, и игровое пространство.

В доме имеется и совмещенный санузел с небольшим окном. Отапливаются комнаты с помощью электричества (трехфазное). Установлены и энергосберегающие обогреватели. Вода поступает из скважины, канализация — местная.

Участок занимает 20 соток и находится вблизи реки. Там владельцы дома оборудовали места для отдыха. Например, в летнее время сюда можно поставить палатки. Также на территории есть детская площадка и юрта в 80 квадратных метров.

Кстати, к дому прилагаются еще 25 соток под ЛПХ.

До Минска чуть больше 60 км.

Стоимость дома — 99 999 долларов.

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