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Глава МИД Украины встретился с новым главой Сирии

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  • 30.12.2024, 13:26
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Глава МИД Украины встретился с новым главой Сирии
Андрей Сибига
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Андрей Сибига прибыл в Дамаск с неанонсированным визитом.

Фактический правитель Сирии Ахмед аш-Шараа 30 декабря встретился в Дамаске с украинской делегацией во главе с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Как сообщило агентство Reuters, известно, что при встрече также присутствовал глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шибани.

В украинском МИД поездку в Сирию, в которой недавно свергли режим диктатора Башара Асада, не анонсировали.

Кроме того, Reuters и МИД Украины также опубликовали несколько фото встречи Ахмеда аш-Шараа с украинской делегацией.

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