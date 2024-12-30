Глава МИД Украины встретился с новым главой Сирии

Глава МИД Украины встретился с новым главой Сирии1
- 30.12.2024, 13:26
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Андрей Сибига прибыл в Дамаск с неанонсированным визитом.
Фактический правитель Сирии Ахмед аш-Шараа 30 декабря встретился в Дамаске с украинской делегацией во главе с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.
Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
Как сообщило агентство Reuters, известно, что при встрече также присутствовал глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шибани.
В украинском МИД поездку в Сирию, в которой недавно свергли режим диктатора Башара Асада, не анонсировали.
Кроме того, Reuters и МИД Украины также опубликовали несколько фото встречи Ахмеда аш-Шараа с украинской делегацией.