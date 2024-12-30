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В Египте от нападения акулы погиб сотрудник Еврокомиссии

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  • 30.12.2024, 13:41
  • 2,640
В Египте от нападения акулы погиб сотрудник Еврокомиссии

Инцидент произошел во время дайвинга.

В Красном море в Египте в результате нападения акулы погиб итальянский турист, работавший в Европейской комиссии. Об этом сообщает АNSA.

Инцидент произошел во время дайвинга в воскресенье, 29 декабря. Хищник также ранил еще одного итальянского туриста, который находился рядом с погибшим.

Сотруднику Еврокомиссии Джанлуке Ди Джойи было 48 лет, он находился в Египте с семьей в отпуске.

Мужчина жил во Франции, работал в ЕК в Объединенном исследовательском центре.

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