В Египте от нападения акулы погиб сотрудник Еврокомиссии

В Египте от нападения акулы погиб сотрудник Еврокомиссии4
- 30.12.2024, 13:41
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Инцидент произошел во время дайвинга.
В Красном море в Египте в результате нападения акулы погиб итальянский турист, работавший в Европейской комиссии. Об этом сообщает АNSA.
Инцидент произошел во время дайвинга в воскресенье, 29 декабря. Хищник также ранил еще одного итальянского туриста, который находился рядом с погибшим.
Сотруднику Еврокомиссии Джанлуке Ди Джойи было 48 лет, он находился в Египте с семьей в отпуске.
Мужчина жил во Франции, работал в ЕК в Объединенном исследовательском центре.