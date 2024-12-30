Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем 2 30.12.2024, 13:57

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Фото: AFP

Длинна следа — десятки километров.

Следователи из Финляндии обнаружили многокилометровый след на дне Балтийского моря, где ранее был повреждён электрокабель Estlink 2. Предположительно, он был оставлен якорем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Длина этого следа составляет десятки километров», – цитирует агентство руководителя Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла. Пока не удалось установить, где именно опустили якорь, который до сих пор не найден. «След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», – сказал представитель финского следствия в интервью Yle.

Ранее СМИ опубликовали фото танкера «Игл С», задержанного финскими береговыми службами по подозрению в повреждении кабеля. На них видно, что у танкера нет якоря по левую сторону борта, хотя он присутствует на более ранних снимках того же судна.

Полиция расследует дело о вандализме на объекте подводной инфраструктуры. Ремонт электрокабеля Estlink 2 займет семь месяцев, стоимость работ составит десятки миллионов евро.

Финляндия задержала нефтяной танкер «Игл С» под флагом Островов Кука, после того как 25 декабря в Балтийском море произошел сбой в работе электрокабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Финские пограничные службы сопроводили судно к побережью Порккала.

Танкер связывают с так называемым теневым флотом России, который используется для транспортировки российской нефти в обход международных санкций.

По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно перевозило нефть из России в Египет. Оно существенно снизило скорость в момент, когда в работе кабеля начали фиксироваться помехи, отмечает Yle.

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