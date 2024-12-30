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Скрытые жемчужины: эксперты назвали самые недооцененные смартфоны 2024-го года

  • 30.12.2024, 14:08
Скрытые жемчужины: эксперты назвали самые недооцененные смартфоны 2024-го года

Среди них модели от ASUS, Sony и других производителей, которые редко встречаются в топах.

В то время как Galaxy S24 и iPhone 16 захватили большинство заголовков в этом году, некоторые замечательные телефоны ускользнули от внимания общественности.

Журналисты издания Android Authority перечислили самые недооцененные смартфоны 2024 года. У редакции получился небольшой список из шести устройств.

В числе первых эксперты отметили Asus Zenfone 11 Ultra, оценив его как более доступный конкурент Xiaomi 14 Ultra и Galaxy S24 Ultra. Но поскольку фанаты ожидали продолжения компактного Zenfone 10, новинка оказалась незамеченной.

Бюджетный CMF Phone 1 выделяется концепцией «модульности», которая позволяет пользователям самим менять внешность смартфона. Он поставляется со съемной задней крышкой и поддерживает аксессуары вроде шнурков и подставок.

Складной Motorola Razr (2024) достойно смотрится на фоне лидеров рынка «раскладушек». Есть некоторые недостатки, как средненькие камеры и плохо реализованные ИИ-функции, но стоит он всего 700 евро, что заметно дешевле Galaxy Z Flip 6.

Среднебюджетный OnePlus Nord 4 отличается корпусом из металла, который в наши дни редкость, сбалансированной начинкой и 6-летней поддержкой обновлениями.

Также в материале выделили Sony Xperia 1 VI, который является «самым впечатляющим флагманский телефоном Sony за последние годы», пишет Android Authority. Смартфоны японского бренда не пользуются большим спросом, но и у них есть ценители.

Замыкает топ Samsung Galaxy Xcover 7. Это просто добротный бюджетный смартфон с повышенной защитой, портом 3,5 мм, съемной батареей, настраиваемой аппаратной клавишей и пятью годами поддержки. 

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