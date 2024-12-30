СМИ: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» возле белорусской границы
- 30.12.2024, 14:10
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Удар нанесен ракетой-дроном «Пекло».
Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области, находящийся на границе с Беларусью. Об этом заявил Telegram-канал Mash.
Удар по объекту был нанесен в поселке Мамай в понедельник в 4:30 утра по минскому времени. Предварительно, Telegram-канал Mash, ВСУ выпустили по нефтепроводу реактивную ракету-дрон «Пекло».
При этом, по его данным, трубопровод не задело — в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории.
Никто не пострадал. Этот участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть в том числе поступает в Европу.