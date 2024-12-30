«Ведет себя так, как будто совершать такое нормально» 30.12.2024, 14:22

В Минске украли концепцию варшавского бара.

В сентябре во дворике на Раковской открылся Piano Bar. Заведение позиционирует себя как «концертный бар»: так, музыку в авторской аранжировке здесь исполняет специально созданная группа. Минчанам заведение понравилось: рассказывают, что попасть туда вечером выходного дня не так просто. Но про заведение узнали не только в Беларуси: вопросы появились у владельцев Piano Bar Warsaw, пишет «Зеркало».

Об открытии Piano Bar в Минске писали в сентябре. Тогда подробно рассказывали о фишках нового места, концепции, меню и продвижении. Но многие обратили внимание на схожесть нового заведения в Минске и уже действующего бара в Варшаве.

Позиция Piano Bar Warsaw

Позже владельцы варшавского бара заявили, что идея, логотип и оформление были позаимствованы у их заведения, при этом о франшизе речь не идет. Вот что они рассказали:

— Мы увидели Piano Bar Минск несколько месяцев назад и связались с владельцем через Instagram. Он ответил, что посетил наше заведение в Варшаве и оно ему очень понравилось. Сказал, что был вдохновлен идеей, а логотип вскоре будет изменен. Позже владелец заблокировал нас и все связанные с нами профили. Он не отвечает на сообщения и ведет себя так, как будто совершать такое нормально.

Многие гости думают, что это наше второе заведение или франшиза. Мы выступаем против такого поведения, поэтому будем предпринимать дальнейшие шаги для борьбы.

Конкретизировать, что именно намерены предпринять владельцы заведения в Варшаве, они пока не стали. К слову, работает варшавский бар с осени 2021 года. Вот так выглядит одна из первых публикаций в Instagram (можно рассмотреть некоторые детали интерьера):

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com