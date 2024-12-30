«Взял Януковича, теперь Асада»: россияне клянут Путина

«Взял Януковича, теперь Асада»: россияне клянут Путина3
- 30.12.2024, 14:29
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Перехват от ГУР.
В перехваченном украинской разведкой разговоре житель Брянской области страны-агрессора РФ пожаловался собеседнику, что диктатор Владимир Путин собирает «коллекцию» из свергнутых автократов и диктаторов по типу Виктора Януковича или Башара Асада.
Об этом заявили 30 декабря представители ГУР Минобороны Украины.
«В перехваченном украинской разведкой разговоре житель брянской области РФ описывает геополитические „достижения“ Владимира Путина — боевые действия на Курщине, которые ведут северокорейские солдаты, а также „коллекцию“ из числа автократов-беглецов Виктора Януковича и Башара Асада», — рассказали в ведомстве.
Как свидетельствует аудиозапись перехвата, житель Брянской области крайне недоволен также тем, что диктатор Путин привлек к боям против Сил обороны Украины войска режима КНДР.
«Вот Сирию видно сейчас. Он же коллекционирует всех этих бедолаг — Януковича, теперь этого (Башара Асада — ред.). Нахр*на они ему нужны? А в Курске уже корейцы воюют, бл**ь, свои не справляются уже. **б твою мать, а что без корейцев никак нельзя справиться?!», — искренне возмутился россиянин.