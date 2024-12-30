Лавров внезапно набросился на Асада
- 30.12.2024, 14:50
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У российского министра появились претензии к базовым потребностям населения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров набросился с критикой в адрес сирийского диктатора Башара Асада, режим которого пал под давлением повстанцев.
Как заявил Лавров в интервью ТАСС, Асад был молниеносно свергнут три недели назад из-за его некомпетентности.
«Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность прежнего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», - заявил Лавров.
Он пояснил, что несмотря на успехи в борьбе с терроризмом «с участием российских ВКС» жизнь сирийцев не изменилась к лучшему.