Ксендза Генриха Околотовича приговорили к 11 годам колонии
- 30.12.2024, 14:38
Его судили за «измену государству».
Католического священника, настоятеля костела в Воложина Генриха Околотовича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима. Его судили за «измену государству».
Приговор вынес сегодня Минский областной суд, сообщает katolik.life.
Суд проходил в закрытом режиме. Околотович не признал себя виновным. На оглашение приговора никто из епископата не пришел.
Околотовича задержали в ноябре 2023 года. Как ранее сообщалось, священника обвиняли в том, что он якобы передал кому-то какую-то секретную информацию.