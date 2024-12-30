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Ксендза Генриха Околотовича приговорили к 11 годам колонии

  • 30.12.2024, 14:38
Ксендза Генриха Околотовича приговорили к 11 годам колонии

Его судили за «измену государству».

Католического священника, настоятеля костела в Воложина Генриха Околотовича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима. Его судили за «измену государству».

Приговор вынес сегодня Минский областной суд, сообщает katolik.life.

Суд проходил в закрытом режиме. Околотович не признал себя виновным. На оглашение приговора никто из епископата не пришел.

Околотовича задержали в ноябре 2023 года. Как ранее сообщалось, священника обвиняли в том, что он якобы передал кому-то какую-то секретную информацию.

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