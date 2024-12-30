WT: Украинцы против территориальных уступок ради мира 19 30.12.2024, 15:02

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Борьба за свою землю и свободу является единственным путем.

Количество украинцев, которые поддерживают идею территориальных уступок ради мира, растет. Эта тенденция является тревожной для многих, особенно для тех, кто находится на передовой. Военные и гражданские на востоке Украины, где шли самые ожесточенные бои, решительно выступают против такой идеи, пишет The Washington Times.

«Сколько моих друзей и родственников положили жизни на этой войне, и за что тогда? Какой будет смысл, если мы все равно откажемся от этого?», - спросил лейтенант Вадим из 3-й украинской танковой бригады.

Возле него его товарищ Виталий молча кивал, стоя под холодным дождем в лесу Харьковщины, которая стала центром жестоких боев. Оба солдата, несмотря на непогоду, продолжали выполнять свои обязанности, отвергая даже мысль о возможности уступок.

«Мы закончимся рабами»

Идея территориальных уступок, активно обсуждаемая в западных столицах, вызывает сильное возмущение среди украинцев. Согласно опросу Киевского международного института социологии, доля украинцев, которые готовы пойти на компромисс, выросла с 19% в феврале до 32% в октябре.

Однако в среде военных и гражданских, которые непосредственно сталкиваются с последствиями российской агрессии, такие предложения воспринимаются как предательство. Фермер из села Долгенькое Игорь Князев, который самостоятельно отстроил свой дом и разминировал поля, категорически против:

«Если мы согласимся на уступки россиянам, мы больше не будем гражданами. Мы закончимся рабами», - сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп во время своей кампании обещал завершить войну за 24 часа, однако детали его плана остаются неопределенными. Его вице-президент, Дж. Д. Вэнс, предложил вариант соглашения, который предусматривает признание контроля России над 18% украинской территории, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от членства в НАТО.

Многие украинцы считают такой подход неприемлемым. «Это не мир, это капитуляция», - отмечают военные, такие как Сергей, сержант 113-й бригады территориальной обороны Украины.

Что говорят украинцы?

Несмотря на усталость от войны, многие украинцы готовы бороться до победы. По данным опроса Gallup, 38% граждан поддерживают продолжение борьбы любой ценой.

«Украинцы будут воевать на родной земле, пока будут силы. Когда у нас закончатся пули, мы порежем их ножами», - сказал Сергей.

Дискуссии о целесообразности мирных переговоров продолжаются даже в разрушенных войной городах, таких как Харьков. Жители, которые пережили множество обстрелов, соглашаются, что уступки России только поощрят ее к новой агрессии.

«Что делали русские в Чечне?», - спрашивает харьковчанин Алексей Таран. «Сначала они проиграли, а потом нарушили все соглашения и сравняли Грозный с землей».

Его сын Денис добавляет: «Украине нужно ядерное оружие. Я серьезно».

Для многих украинцев мир за счет территорий не является вариантом. Они убеждены, что борьба за свою землю и свободу является единственным путем. «Я не могу отдать даже кусок этой земли, потому что на ней похоронены мои деды и мои родители», - заключает Сергей.

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