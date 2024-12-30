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Что приготовить на новогодний стол, чтобы привлечь удачу в Год Змеи

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  • 30.12.2024, 15:03
  • 2,988
Что приготовить на новогодний стол, чтобы привлечь удачу в Год Змеи

Выбор угощений для праздничной трапезы добавляет особую значимость и волшебный символизм.

Новогодняя ночь — всегда волшебная сказка с надеждой на лучшее. А в год Зелёной Деревянной Змеи выбор угощений для праздничной трапезы добавляет особую значимость и волшебный символизм, пишет pro.by.

Что приготовить в год Змеи 2025

В китайской традиции еда в Новый год приобретает особый смысл. Деревянная Змея щедра и прожорлива, поэтому по достоинству оценит изобилие новогоднего стола.

Рыбные блюда

Рыба — отличный выбор для Деревянной Змеи.

• Запечённая рыба с зеленью и лимоном

• Салат из морепродуктов

• Рыбный пирог

Мясные рулеты

Змея символизирует сплетение и плавные формы, поэтому рулеты поддержат символизм праздника.

• Мясной рулет с грибами и сыром

• Рулет из курицы с орехами

• Рулет из индейки с овощами

Блюда с зеленью

Зелень символизирует обновление и процветание в год Змеи. Она добавит свежести и яркости приготовленной еде.

• Салат из свежих овощей с зеленью

• Песто из базилика

• Зелёное масло или пюре из шпината

Овощные блюда

Овощи на столе символизируют богатство, расцвет и жизнь. Это не только разнообразие приготовленных позиций, но и кладезь самых полезных витаминов.

• Запечённые овощи на гриле

• Овощной рататуй

• Овощные шашлыки

Десерты с фруктами

Задобрить змею в новогоднюю ночь можно фруктами. Они символизируют радость и счастье. Самые удачные блюда в год Змеи — лёгкие десерты с малым количеством сахара.

• Фруктовый салат

• Ягодные тарталетки

• Пирог с яблоками и корицей

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