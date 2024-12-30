Белорусский футболист «Реала» забил «Барселоне» 1 30.12.2024, 15:11

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Алексей Майоров

Также Алексей Майоров забил «Орландо» и «Бетису».

С 27 по 29 декабря в испанском городе Маспаломас на острове Гран-Канария прошел престижный международный турнир LALIGA FC FUTURES для юных футболистов, где отличился и игрок мадридского «Реала» Алексей Майоров.

Возраст игроков не превышал 13 лет.

Турнир LALIGA FC FUTURES считается одним из самых престижных в мире для футболистов этого возраста.

В соревнованиях выступали 16 участников — 10 из них были из Испании. Мадридский «Реал», за который играет 12-летний Алексей Майоров, на групповом этапе победил американскую команду «Орландо» (2:0), был сильнее дортмундской «Боруссии» (1:0) и уступил испанскому «Бетису» (0:1). В четвертьфинале мадридцы оказались сильнее итальянского «Ювентуса» (2:0), но в полуфинале вновь проиграли «Бетису» — 1:2. А вот в матче за третье место «Реал» превзошел своего самого принципиального соперника — «Барселону» (1:0).

Алексей забил трижды: «Орландо», «Бетису» и «Барселоне».

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