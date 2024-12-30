США передадут Украине $15 миллиардов 8 30.12.2024, 15:18

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Деньги будут обеспечены доходами от замороженных российских активов.

Власти США предоставят Украине $15 млрд, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Об этом 30 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы», — заявил он.

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