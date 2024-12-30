Шансы равны нулю 8 Александр Фридман

30.12.2024, 15:27

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Почему мы не увидим Лукашенко пассажиром в минском метро.

Лукашенко пообещал, что начнет ездить на метро после выхода на пенсию. Шансы увидеть его когда-нибудь среди простых пассажиров минского метро таким образом практически равны нулю.

А вот другие главы государств вполне могут позволить себе такую роскошь, не опасаясь нежелательных проявлений «народной любви»: лично знакомый Лукашенко президент Австрии Александр Ван дер Беллен пользуется общественным транспортом.

На него, впрочем, как может подтвердить госпропаганда Беларуси, не ведут охоту США и другие сильные мира сего.

Александр Фридман, Telegram

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